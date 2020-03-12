إيران تقرر إرسال الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية المنكوبة لفك الشيفرة

صرح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، رضا جعفرزاده، أنه سيتم فك شيفرة الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة التي أسقطت في طهران، في فرنسا أو أوكرانيا.

وقال جعفرزاده لوكالة "إيرنا"، "سيتم فك شيفرة الصناديق السوداء التابعة للطائرة الأوكرانية في مختبرات أحد البلدين - أوكرانيا أو فرنسا".

وأضافت هيئة الطيران أن "الأولوية كانت لقراءة الصندوق الأسود في إيران، لكننا اصطدمنا بعقوبات الدولة المصنعة".

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، سابقا، على مواصلة التعاون مع أوكرانيا بشأن التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة لمنع استغلال أطراف أخرى للحادث، على حد وصفه.

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، الشهر الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.