بعد سعاله أثناء كلمته... وزير الخارجية البريطاني يخضع لفحص كورونا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه تم فحصه للكشف عن الفيروس التاجي كورونا بعد أن شاهدته البلاد كلها يسعل أثناء مخاطبته النواب، في مجلس العموم، يوم الثلاثاء، عشية تقرير الموازنة لزميله في الحكومة المستشار ريشي سوناك.

وصرح راب للصحافيين اليوم الخميس: "خضعت لفحوصات حول وجود فيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية".

وأوضح الوزير أن سعاله كان بسبب نزلة برد، وأكد أنه على الرغم من التعليقات العديدة على تويتر، فإن لديه منديلا وفقاً لتوصيات الحكومة.

A UK government minister was filmed coughing in Parliament shortly before being placed in coronavirus isolation https://t.co/qvjV5yTi2d — Business Insider (@businessinsider) March 12, 2020

​وزاد أمس الأربعاء، عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة في يوم واحد بنسبة 83، وبلغ العدد 456 ، وهي أكبر قفزة منذ 31 يناير ، عندما تم تسجيل الحالة الأولى.

وتوفي ثمانية أشخاص في الوقت الراهن، معظم الحالات في لندن.

من جهة ثانية، اعتبر وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، أن حظر السفر إلى أوروبا، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني.

وقال سوناك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن حظر السفر سيكون له تأثير من ناحية الطلب على الاقتصاد البريطاني، حيث إن الناس لا ينفقون في الحالة الطبيعية بنفس الطريقة التي ينفقون فيها عند السفر.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قال أمس إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".