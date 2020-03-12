لشدة الانخفاضات... البورصات الأمريكية تتوقف 10 دقائق... والمؤشرات الأوروبية تهبط 8 %

توقف التداول في البورصات الأمريكية بعد هبوط في المؤشرات والأسهم بنسبة 7-8٪، اليوم الخميس، لمدة عشر دقائق.

واستأنف التداول في البورصات الأمريكية بعد توقف لمدة 10 دقائق، في حين تسارع الانخفاض في المؤشرات الرئيسية إلى 8-9٪، وفقًا لبيانات التداول.

من جهة ثانية تسارعت مؤشرات انخفاض الأسهم الأوروبية الرئيسية، اليوم الخميس، هابطة بنسبة 7-8 في المئة عقب قرار البنك المركزي الأوروبي، بالحفاظ على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي.

وبحلول الساعة 15:59 بتوقيت موسكو ( 12:59 غرينتش) انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 6.8 في المئة إلى 5476.95 نقطة، ومؤشر أسواق الأسهم الفرنسية "كاك 40" بنسبة 8 في المئة إلى 4241.24 نقطة، ومؤشر "داكس30" الألماني بنسبة 7.39 في المئة إلى 9667.2 نقطة.

هذا وأبقى البنك المركزي الأوروبي، في إطار اجتماعه لشهر آذار/مارس الحالي، سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى منخفض قياسي بـ 0 في المئة. و بالإضافة إلى ذلك، أبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 0.5 في المئة، على الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاضه بمقدار 10 نقاط أساسية.

وبحلول الساعة 16:11 بتوقيت موسكو ( 13:11 غرينتش) تراجع سعر صرف اليورو 1.1241 دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.1267 دولار لليورو الواحد. في الوقت نفسه، فور الإعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي، انخفض السعر إلى 1.1215 دولار لليورو.

ولا يزال قرار الولايات المتحدة، بحظر دخول البلاد من أوروبا، اعتباراً من 13 آذار/ مارس، لمدة 30 يومًا، الذي اتخذ بسبب أن الاتحاد الأوروبي لم يستجب بشكل كاف، لانتشار الفيروس التاجي، يمارس ضغطاً على سعر صرف اليورو.