ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 104

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ارتفعت إلى 104، مع توقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة.

القدس – سبوتنيك. وحذرت وزارة الصحة من "إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وستقوم بفرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، وذلك مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في إسرائيل".

وقالت وزارة الصحة في بيان لها "إن من بين مجمل الإصابات 91 حالة وصفت بالطفيفة، و 4 بالمتوسطة و2 في حالة حرجة، وقد تماثل للشفاء التام 4 حالات".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "مجلس الأمن القومي يناقش احتمال تعليق الدراسة اعتبارا من الليلة حتى أواخر نيسان / أبريل المقبل".

وأضافت القناة أنه في حال اتخذ القرار "سيتم إخراج نحو مليونين ونصف مليون طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية إلى عطلة طويلة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أنه تم فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على جميع الوافدين من الخارج.

عقب البيان الصادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أصدرت وزارة الصحة توصيات بموجبها لن يتمكن السياح القدوم إلى إسرائيل إلا إذا كان لديهم مكان لقضاء أسبوعين في "الحجر الصحي المنزلي". بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للسياح الموجودين حاليا في إسرائيل السفر إلى الدول المجاورة ثم العودة إلى إسرائيل.