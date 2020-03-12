ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 104

القدس – سبوتنيك. وحذرت وزارة الصحة من "إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وستقوم بفرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، وذلك مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في إسرائيل".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "مجلس الأمن القومي يناقش احتمال تعليق الدراسة اعتبارا من الليلة حتى أواخر نيسان / أبريل المقبل".
وأضافت القناة أنه في حال اتخذ القرار "سيتم إخراج نحو مليونين ونصف مليون طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية إلى عطلة طويلة".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أنه تم فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على جميع الوافدين من الخارج.
عقب البيان الصادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أصدرت وزارة الصحة توصيات بموجبها لن يتمكن السياح القدوم إلى إسرائيل إلا إذا كان لديهم مكان لقضاء أسبوعين في "الحجر الصحي المنزلي". بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للسياح الموجودين حاليا في إسرائيل السفر إلى الدول المجاورة ثم العودة إلى إسرائيل.
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