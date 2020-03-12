تسجيل
16:17 GMT12 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    النائبان الأمريكيان جو بايدن وبيرني ساندرز

    بين "اشتراكي" ونائب سابق لرئيس أمريكا... من الأجدر بخلع ترامب من منصبه

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104484/66/1044846662.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003121044847636--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87/

    يتسابق النائبان الأمريكيان بيرني ساندرز وجو بايدن للفوز بتذكرة تمثيل الديمقراطيين ومواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن الناخبين يعتبرون أن بايدن هو الوحيد القادر على هزيمة ترامب.

    وحسب استطلاعات الرأي، يتفق الناخبون الديمقراطيون مع بيرني ساندرز في نظرته إلى القضايا المختلفة، فهم يريدون أن تكون الرعاية الصحية مجانية ومتاحة للجميع، كما أنهم لا يثقون بالمليارديرات ويعتبرون أن النظام الأمريكي يعمل ضد المواطنين البسطاء.

    لكن لم يوافق معظم الناخبين، أن ساندرز قادر على هزيمة ترامب ويرى الناخبون السود أن بايدن هو الرجل القادر على الإطاحة بالرئيس الأمريكي. وبرأي الديمقراطيين، بايدن لديه القوة على تحمل القلق خلال منافسة ترامب، وتأمل الأغلبية أن يعطي مؤيدو ساندرز أصواتهم لبايدن وذلك بعد فوز الأخير في جولة انتخابات تمهيدية.

    وقالت الكاتبة كيتي هيرزوغ: "الأمريكيون يريدون خيارا آمنا: وقد اختاروا بايدن".

    وأضافت الكاتبة، رغبة الديمقراطيين الأولى الآن هي خلع ترامب من منصب الرئيس لذا يرون أن بايدن هو الخيار الآمن والأفضل لإتمام هذه المهمة مقارنة بساندرز الذي يعد برعاية صحية مجانية وجامعات مجانية. لكن من ناحية أخرى، وفقا لرأي هيرزوغ، يمكن للشباب الذين يؤيدون ساندرز أن يمتنعوا عن إعطاء أصواتهم في حال خسارة مرشحهم ساندرز، أو أن يعطوا أصواتهم لترامب احتجاجا، وفي هذه الحالة فإن التصويت لبايدن لن يكون آمنا، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي غارديان".

    وقالت الناشطة والكاتبة مليكة جبالي، أن الناخبين الديمقراطيين أكدوا أنهم سيقفون خلف الرجل الذي وعد بأن "لا شيء سيتغير بشكل جذري في البلاد" إذا انتخب رئيسًا (يجري الحديث عن جو بايدن). 
    وتابعت جبالي: "أن الأهم بالنسبة للناخبين الشباب سيظل أمر ديون قروض الطلبة وانعدام الأمن المالي وضعف شبكة الأمان الاجتماعي سواء أكان ترامب أم بايدن في منصب الرئيس، وإن لم يلتفت قادة الحزب إلى الاهتمام بهذه المسائل فإنها ستؤدي إلى الاستمرار في تقسيم أمريكا".

    وتقدم بايدن على ساندرز، يوم أمس الثلاثاء، في 4 ولايات، ميسوري وميسيسيبي وميشيغان وأيداهو، كما حصل بايدن على دعم العديد من المرشحين المنسحبين.

    وشكر بايدن، الذي يتمتع بشعبية بين الناخبين الكبار في السن، يوم أمس الثلاثاء أنصاره في فيلاديلفيا، مشيرا إلى أن الديمقراطيين، بمن فيهم أنصار ساندرز، قادرون على هزيمة ترامب.

    وأضاف: "علينا أن نقود العالم. والسياسة التي ينتهجها ترامب، تركت أمريكا وحيدة".

    في حين قال ساندرز، الذي يتمتع بشعبية بين الناخبين الشباب، إثر الجولة أمس الثلاثاء، أنه لن ينسحب من السباق، وسيشارك في المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه جو بايدن، مضيفاً: "رغم تخلّفنا عن ترجمة انتصاراتنا الشعبية بعدد المندوبين، لكن برنامجنا في المساواة والعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية الشاملة يتجذر بين الناخبين".

    وأوضح ساندرز أن "ثغرات برنامج الرعاية الصحية الراهن تتضح أكثر وأكثر فيما نواجه آفة فيروس كورونا، وعدم استجابة النظام الراهن للتحديات"، مضيفاً أن منافسه جو بايدن "يجد قاعدته الشعبية بين كبار السن، لكنّ برنامجنا يجد دعماً بين فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل البلاد".

    ويسعى بايدن إلى دعوة ساندرز للعمل معا "لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في تشرين الأول/نوفمير". وبمعنى آخر، يدعو بايدن ساندرز الخروج من السباق ودعم حملته.

    واستهزأ ترامب بالمرشحين الديمقراطيين في مقابلة مع "فوكس نيوز" بعد تصويت الديمقراطيين لمرشحهم إلى الانتخابات الرئاسية ووصف بيرني ساندرز قائلا "أعتقد أنه شيوعي، أفكر بالشيوعية عندما أفكر ببيرني".

    وأضاف "أعتبره اشتراكيًا، لكنه أبعد بكثير من الاشتراكي". وتابع "على الأقل هو صادق في ما يؤمن به، أدعوه بيرني المجنون".

    أما نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية، فقال عنه ترامب إنه ما أن يراه حتى يفكر بالنعاس" وأضاف "إنه نعسان. جو النعسان".

    وستجري مناظرة بين ساندرز وبايدن، يوم الأحد القادم في ولاية أريزونا، ويسعى ساندرز لاستغلال هذه المناظرة كفرصة أخيرة لتأكيد أنه الأفضل للمنافسة والانتصار على الرئيس دونالد ترامب.

    انظر أيضا:

    بايدن أم ساندرز... من يكون المرشح الديمقراطي لمنافسة ترامب على رئاسة أمريكا؟
    جو بايدن: ترامب أكثر قادة أمريكا تهورا على الإطلاق
    السيناتور الأمريكي اليهودي برني ساندرز: خطة ترامب غير مقبولة وستديم الصراع
    الكلمات الدلالية:
    بيرني ساندرز, جو بايدن, دونالد ترامب, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظف شرطة المرور على ظهر دب قطبي في مدينة سان بطرسبرغ من عمل الفنان الروسي فاديم سولوفيوف
    الشرطة الروسية على ظهر دب قطبي ونزهة برفقة ديناصور... سان بطرسبورغ الوهمية بريشة فنان روسي
    العراق والكويت يخفضان أسعار النفط
    العراق والكويت يخفضان أسعار النفط
    7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك