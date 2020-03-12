البيت الأبيض والكابيتول مغلقان بوجه السياح بسبب كورونا

أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن البيت الأبيض سيتوقف عن القيام بإجراء الرحلات والجولات السياحية داخله بسبب تفشي مرض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب القناة فإن البيت الأبيض سيعلق هذه الجولات كإجراء وقائي وبشكل مؤقت.

هذا وكان مبنى الكابيتول الأمريكي حيث يوجد فيه مجلس الكونغرس، قد أعلن عن إغلاق أبوابه لغاية الأول من أبريل/نيسان، بوجه الزوار لنفس السبب، وسيستمر أعضاء الكونغرس وموظفو الكابيتول بالعمل .

وجاء في البيان الذي أصدره الكابيتول، بأنه وبناء على توصيات الأطباء فقد تم إيقاف جميع الرحلات السياحية، وستسري هذه القوانين بدءا من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي يوم الخميس وتستمر لغاية الأول من أبريل/ نيسان.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 1000 إصابة، بحسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.