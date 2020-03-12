البنك المركزي الأوروبي: تجنب الركود في أوروبا يعتمد على نهج مواجهة كورونا

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر صحفي بعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة التنظيمية، إن اقتصادات دول منطقة اليورو واجهت صدمة كبيرة بسبب انتشار الفيروس التاجي الجديد (كورونا)، وتتوقف إمكانية تجنب الركود في المنطقة على الاستجابة للوضع.

اعتبرت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجنب الركود في منطقة اليورو تتوقف على القدرة على مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت المسؤولة الأوروبية، في إجابتها على سؤال حول إمكانية تجنب الركود: "أعتقد أنه من الواضح لنا جميعا أن اقتصادات منطقة اليورو تواجه صدمة كبيرة. والإجابة على سؤالك تعتمد على سرعة ودرجة النهج الجماعي لجميع اللاعبين".

