الناتو يعلن اعتراضه طائرتين عسكريتين روسيتين

أعلن حلف شمال الأطلسي عن اعتراضه لطائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان قبالة السواحل الغربية لإسكتلندا وإيرلندا وفوق خليج بسكاي، يوم أمس الأربعاء، مؤكدا مواصلته تأمين الحماية لحلفائه.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو: "سارعت الطائرات المقاتلة من قبل حلف الناتو يوم الأربعاء الموافق 11 آذار/ مارس، إلى اعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين، حلقتا فوق خليج بسكاي، وقبالة السواحل الغربية لإسكتلندا وإيرلندا".

وأضاف البيان: "الطائرتان الروسيتان كانتا من طراز تو-142 تستخدمان في إطلاق القنابل ولدوريات البحرية".

وتابع البيان: "اعترضتا، لعدة ساعات، بواسطة طائرات من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والنرويج. حلف الناتو يحمي المجال الجوي لحلفائه".

وقالت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونجيسكو: " إننا متيقظون وسنواصل مراقبة جميع الأنشطة الجوية بالقرب من حدود الحلف".