بعد لقاء حفتر... ميركل تحث رئيس الوزراء الليبي على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثت هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، اليوم الخميس، وحثته على التوقيع سريعا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاءت المكالمة الهاتفية بعد أيام من زيارة خليفة حفتر، القائد العسكري للطرف المعارض في الصراع الليبي، إلى برلين لإجراء محادثات مع ميركل.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة "رويترز" أنهما "ناقشا الوضع السياسي والعسكري الحالي".

وشددت المستشارة، كما فعلت يوم الثلاثاء في محادثاتها مع حفتر، على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة.

والتقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية، حيث ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعملية وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث بإسم الحكومة في بيان نقلته "رويترز": "أكدت المستشارة أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.