الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أذربيجان

أعلنت غرقة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" التابعة للحكومة الأذربيجانية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أذربيجان.

باكو– سبوتنيك. وقال ممثل الغرفة لوكالة سبوتنيك: "إنها مواطنة أذربيجانية، عادت من إيران، وتم وضعها في الحجر الصحي. كان لديها أعراض عدوى بفيروس كورونا. وفي الحجر الصحي لم نتمكن من إنقاذ حياتها".

وكانت غرفة العمليات قد أعلنت سابقاً، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 15 شخصاً، أحدهم مواطن روسي.

هذا وكان مجلس وزراء أذربيجان، قرر إغلاق الحدود والرحلات الجوية مع إيران بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأذربيجانية، ليلى عبد اللايفا، قالت لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم إنشاء ممر خاص لمغادرة المواطنين الأذربيجانيين من إيران.