بيان من مكتب رئيس البرازيل: وزير الاتصالات الذي اجتمع مع ترامب مصاب بفيروس كورونا

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أعلن مكتب الرئيس البرازيلي، اليوم الخميس، أن وزير الاتصالات البرازيلي الذي اجتمع، السبت الماضي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه مصاب بفيروس كرورنا المستجد.