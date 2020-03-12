أكثر من ألف وفاة في إيطاليا جراء جائحة كورونا

أعلن رئيس هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء مرض "كوفيد 19" الناتج عن فيروس كورونا الجديد، بمقدار 188 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

روما- سبوتنيك. وقال أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي: "لدينا 213 حالة تعافي اليوم، ليصل المجموع إلى 1258 حالة، وسجلنا 188 حالة وفاة". بلغ عدد الوفيات 827 أمس الأربعاء وبذلك يتجاوز الإجمالي ألف وفاة.

ووفقًا لبوريلي، فإن إيطاليا سجلت أكثر من 15 ألف حالة حتى الآن، ويشمل هذا الرقم أعداد الوفيات والحالات التي استردت عافيتها. تعد إيطاليا الآن أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا الجديد في أوروبا، وثاني أكبر بؤرة في العالم بعد الصين.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.