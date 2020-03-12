الكويت تقرر إيقاف النقل الجماعي وتفتح باب التطوع للمواطنين لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف النقل الجماعي وذلك بناء على توصية السلطات الصحية بدءا من مساء هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباء عالميا (جائحة).

كما أعلنت الوزارة فتح باب التطوع للمواطنين بالإدارة العامة للدفاع المدني للتدرب على مواجهة حالات الطوارئ واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات ضد أي مخاطر.

وأعلنت وزارة الصحية الكويتية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي الفيروس التاجي الجديد "وباء يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للدبلوماسيين، الخميس في جنيف، إن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.