إسرائيل تغلق المدارس ونتنياهو يحذر من كارثة: نتوقع ضحايا بالآلاف بسبب كورونا

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أمرا بإغلاق معظم المدارس في البلاد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وبحسب "رويترز"، قال نتنياهو في تصريحات "نحن نغير روتيننا الداخلي من أجل التعامل مع تهديد خارجي.. تهديد الفيروس".

ودعا نتنياهو إلى "وضع السياسة جانبا وتشكيل حكومة طوارئ وطنية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار نتنياهو إلى أن: " 60-70 في المئة من المواطنين سيصابون بالفيروس وهدفنا الرئيسي هو تخفيف انتشار كورونا ونحن في سباق مع الوقت لإيجاد لقاح له".

وأضاف: "فيروس كورونا كارثة كبيرة جدًا ونتمنى أن نتخلص من الفيروس خلال شهور".