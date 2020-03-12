أمريكا تخفض عدد جنودها في الشرق الأوسط على خلفية تفشي كورونا في إيران

قرر الجيش الأمريكي سحب أعداد من قواته المنتشرة في الشرق الأوسط، على خلفية انخفاض التهديد الإيراني بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق، اللواء قاسم سليماني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيران.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال مسؤولون أمريكيون، إن الجيش الأمريكي بدأ سحب أعداد صغيرة من القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، بعد أن خلص إلى أن التهديد بهجمات انتقامية من إيران، انخفض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1000 جندي أمريكي قد غادروا المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، وأنه من المتوقع أن يغادر حوالي 2000 جندي في الأسابيع القادمة.

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000".

وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.