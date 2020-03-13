إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، في وقت متأخر مساء الخميس، أن صوفي جريجوار، زوجة رئيس الوزراء، جاستن ترودو أصيبت بفيروس "كورونا، لافتا إلى عزلها في حجر صحي.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء: "إنها في حالة جيدة وتتبع جميع الاحتياطات الموصى بها" ، مضيفا أن رئيس الوزراء "بصحة جيدة أيضا دون أعراض للمرض".

Statement from the Prime Minister's Office: Sophie Gregoire Trudeau has tested positive for Covid-19. Prime Minister Trudeau to be in isolation for 14 days. pic.twitter.com/0NzAAGD3Xa — Aaron Wherry (@AaronWherry) March 13, 2020

​ومن المقرر أن يخضع ترودو أيضا لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وظهرت على زوجة رئيس الوزراء أعراض خفيفة تشبه الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى، مساء الأربعاء، بعد وقت قصير من عودتها من المملكة المتحدة.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، يوم الأربعاء، عزم بلاده تدشين صندوق بقيمة مئات ملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 65 ألفا.