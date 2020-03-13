لاعبو نادي "تشيلسي" وجهازه الفني في الحجر الصحي بعد إصابة أحد اللاعبين بكورونا

أعلن نادي "تشيلسي" الإنجليزي، اليوم الجمعة، إصابة كالوم هودسون أودوي لاعب الفريق بفيروس كورونا، مشيرا إلى خضوع الفريق وجهازه الفني لحجر صحي.

وقال النادي في بيان، نُشِرَ على موقعه، سيبقى أفراد الفريق، الذين كان لهم اتصال وثيق باللاعب، في مبنى فريق الرجال وذلك لعزل أنفسهم ذاتيا وفقا للإرشادات الصحية الحكومية.

وأضاف البيان إن العزل سيشمل في البداية جميع أفراد الفريق من الرجال، وطاقم التدريب وعدد من موظفي الجهاز الفني.