ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 3176 عقب تسجيل 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت الصين، اليوم الجمعة ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 3176 عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و813 حالة.

بكين - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في تقريرها اليومي، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 80 ألفا و813 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 64 ألفا و111 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 3176 شخصا".

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.