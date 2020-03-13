رئيس وزراء اليابان يؤكد: نواصل استعداداتنا للألعاب الأولمبية كما مخطط لها

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تواصل استعداداتها للألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو وفقا لخططها الأولية.

طوكيو - سبوتنيك. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشهيدي سوجا، قوله: إن "رئيس الوزراء آبي، أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية (دون تغيير)".

وبحسب وكالة كيودو، قال سوجا، إن الرئيس ترامب، ثمن جهود اليابان، مشيرا إلى أن القادة ناقشا أيضا إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان عضو في اللجنة الأولمبية اليابانية، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد قد يتسبب في تأجيل أولمبياد "طوكيو 2020" لعام آخر أو عامين.

وقالت وسائل إعلام يابانية بالإشارة إلى يوكي تاكاهاشي، عضو اللجنة الأولمبية، إنها "لا تعتقد أنه سيتم إلغاء الألعاب الأولمبية 2020، على الأرجح، سيتم تأجيلها".

وكثفت اليابان من إجراءات مواجهة انتشار الفيروس بإصدار أوامر بإغلاق المدارس وإلغاء الأحداث التي تحضرها حشود ضخمة.

هذا ونفت في وقت سابق اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020)، ما تردد بشأن أن الدورة مهددة بالإلغاء في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.