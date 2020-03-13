نيبال تلغي جميع الرحلات الاستكشافية إلى إيفرست

علقت حكومة نيبال إصدار التأشيرات السياحية حتى نهاية أبريل/نيسان، وألغت جميع رحلات المتسلقين، بما في ذلك إلى أعلى قمة إيفرست بسبب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

ونقلت صحيفة "كاتماندو" عن مصدر حكومي، قوله "إن تعليق التأشيرات، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية، سيدخل حيز التنفيذ في 14 مارس/آذار، وسيستمر حتى 30 أبريل/نيسان". ووفقا له، تم اتخاذ هذا القرار أمس الخميس من قبل لجنة التنسيق بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيشور بوخريل.

وأضاف المسؤول: "سيحتاج جميع الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى نيبال لأسباب طارئة إلى تقديم شهادة طبية تفيد بأنهم غير مصابين مرض "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تقديم طلب إلى قنصلية نيبال في بلدهم".

ووفقا له، تم إلغاء جميع رحلات الربيع للمتسلقين، بما في ذلك على جبل إيفرست، مما سيحرم نيبال من دخل قدره ملايين الدولارات.

وحتى الآن تم تسجيل حالة إصابة واحدة في نيبال بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 3176 عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و813 حالة.