وضع ملك النرويج وزوجته في الحجر الصحي

كشفت وسائل إعلام نروجية، اليوم الجمعة، أن ملك البلاد وزوجته الملكة وضعا بعد عودتهما أخيرا من ​الأردن​ في الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابتهما بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد.

وذكر موقع إخباري بريطاني نقلا عن التلفزيون النرويجي هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات النرويجية لضمان سلامة الملك هارالد الخامس والملكة سونيا والعائلة.

وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت عن إجراءات الطوارئ لمواجهة خطر فيروس كورونا، وطالبت جميع المسافرين العائدين إلى البلاد اعتبارا من تاريخ 27 فبراير/شباط بعزل أنفسهم في منازلهم، بغض النظر عن وجود أعراض لديهم بالمرض من عدمها. ولا يستثني هذا الإجراء النرويجي إلا المسافرين القادمين من الدول الاسكندنافية.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".