جنرال أمريكي: فيروس كورونا يجعل إيران أكثر خطورة

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، يوم أمس الخميس، أن الوباء العالمي الناجم عن انتشار النوع الجديد ل​فيروس كورونا​ يجعل ​إيران​ أكثر خطورة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تصريحات الجنرال ماكينزي الذي قال بهذا الشأن:"هذا الوضع يؤثر على كيفية اتخاذهم القرارات، وأعتقد أن هذا يبطأهم، أظن أنهم يعلنون عن عدد أقل بكثير من الحقيقي".

وأشار ماكينزي إلى أنه "على الرغم من عدم تأكده من مدى تأثير الفيروس، إلا أن "الأنظمة الشمولية" تتصرف عادة تجاه الضغوط القصوى بالتركيز على التهديدات الخارجية"، مؤكداً أن "القيادة الإيرانية تتعرض الآن لضغوط الغضب من إسقاط الطائرة الأوكرانية، وعدم قدرتهم على التعامل بشكل فعال مع فيروس كورونا".

واعتبر الجنرال الأمريكي "أن الإيرانيين يائسون الآن ويواجهون مشاكل في التعامل مع عدد من المسائل، هذا ربما يجعلهم أكثر خطورة وليس أقل خطورة".