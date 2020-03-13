بسبب كورونا...رئيسة اليونان تؤدي اليمين الدستوري وحيدة وبحضور محدود

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الجمعة، أن مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيسة الجديدة للبلاد، كاثرين ساكيلاروبولو، ستكون دون دعوات رسمية وشعبية، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "بروتو تيما" اليوناني أن الرئيسة الجديدة ستؤدي اليمين الدستوري لوحدها دون مرافقة، ودون حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية لهذا الحفل.

وبحسب الموقع، فإن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات اليونانية حدت من عدد الضيوف إلى المئات بعد أن كانت العادة دعوة الآلاف من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والشعبية لحضور حفل تنصيب رئيس البلاد.

وسيقتصر التمثيل على الحكومة والوزراء والأحزاب المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية، بالإضافة إلى أن مشاركة المسؤولين من الهيئات القضائية والعسكرية والدبلوماسية محدودة.