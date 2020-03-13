النمسا تعلق حركة السكك الحديدية مع سلوفاكيا والتشيك بسبب كورونا

أعلنت شركة السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية، اليوم الجمعة، أنها ستعلق حركة السكك الحديدية مع دولة سلوفاكيا والتشيك كإجراء احترازي في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

فيينا - سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة: "اعتبارًا من يوم 13 آذار/مارس، الساعة 07:00، توقف رحلات القطارات بين النمسا وسلوفاكيا. وسيتم تعليق رحلات القطارات إلى جمهورية التشيك اعتباراً من يوم 14 آذار/مارس، من الساعة 00.00"،

وأوضح البيان أن جميع التذاكر إلى سلوفاكيا، وجمهورية التشيك، وكذلك إلى بولندا ذهابا وإيابا صالحة حتى 3 نيسان/أبريل، ويمكن إرجاعها، الأمر نفسه ينطبق على القطار الليلي "أن جي – 457" إلى برلين.

وأشار البيان إلى أن جميع التدابير أخذت إلى أجل غير مسمى، وفي الوقت نفسه، تستمر حركة الشحن في جميع الاتجاهات لضمان إمدادات موثوقة للسلع الأوروبية.

يذكر أن شركة السكك الحديدية التشيكية قد علقت أيضا حركة القطارات إلى النمسا.

وفقا للبيانات الرسمية، تم تسجيل 61 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية التشيك، وسبع حالات في سلوفاكيا، و361 حالة في النمسا. وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 128949 في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من أربعة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324.