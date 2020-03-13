إيران: نمتلك أفضل الكوادر الطبية في العالم ولا حاجة للأطباء الأمريكيين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن إيران تمتلك أفضل وأكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة، ولا حاجة لها للأطباء الأمريكيين.

وقال موسوي في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "إننا نمتلك أفضل وأكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة ولا حاجة لنا للأطباء الأمريكيين"، كما نقلت وكالة "إرنا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة: "إنه وبدلا من إبداء الحرص المزيف المتسم بالنفاق والتباهي المقزز، أوقفوا الإرهاب الاقتصادي والطبي لتصل الأدوية والمعدات الطبية إلى الكوادر الطبية والشعب الإيراني، فضلا عن ذلك، تابعوا أوضاع الشعب الأمريكي!".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي على هامش لقائه رئيس وزراء إيرلندا في البيت الأبيض، إن بعض الدول تعاني أزمة، مضيفا: "إننا نمتلك أفضل الأطباء في العالم واقترحنا على إيران مساعدتها".

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحية والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، أمس الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران بلغ 10 آلاف و75 شخصا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 429 حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الآن 3 آلاف و276 مصابا.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 65 ألفا.