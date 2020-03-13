كشفت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن روسيا لم تتلق بعد إخطارا من إندونيسيا بشأن التخلي عن عقد توريد مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر ردا على سؤال بشأن أنباء تخلي إندونيسيا عن عقد توريد مقاتلات روسية من طراز "سوخوي 35": "لم نتلق إخطارا بعد بهذا الصدد".

وكانت وكالة بلومبرغ أفادت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر، بأن إدارة دونالد ترامب أجبرت إندونيسيا على التخلي عن الصفقة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

يذكر أن الصفقة التي تم عقدها في عام 2018 تنص على توريد 11 مقاتلة.