إيران تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة العسكرية في العراق

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، تورط طهران في الهجوم على قاعدة عسكرية في العراق توجد فيها قوات أمريكية.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تحمل الآخرين المسؤولية عن وجودها غير الشرعي في العراق، ورد فعل شعب هذا البلد على قتل القادة والمقاتلين العراقيين".

وأضاف موسوي حسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية أن "السيد [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، بدلا من الخطوات الخطيرة والاتهامات التي لا أساس لها، سيكون من الأفضل له إعادة النظر في وجود وطريقة عمل قواته في المنطقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "لم يتحدد بعد على نحو كامل أن إيران مسؤولة عن الهجوم الصاروخي في العراق"، لكنه فوّض وزارة الدفاع (البنتاغون) سلطة لإمكانية فعل ما ينبغي عليها فعله، حسبما ذكر وزير الدفاع مارك إسبر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـكتائب "حزب الله" العراقي، شملت خمسة منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت، في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس/آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

واعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير، وملاحقتها وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء، مهما كانت الجهة.