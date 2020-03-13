"كورونا" يقتحم كينيا ويسجل أولى الإصابات

أعلن وزير الصحة الكيني، متاهي كاغوي، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وتقلت صحيفة "ديلي نيشن" المحلية عن الوزير، قوله إنه تم ا كتشاف الفيروس مع مواطن كيني قادم من الولايات المتحدة عبر لندن.

وأضاف الوزير إن حالة المريض الآن مستقرة، وسوف يظل في المستشفى حتى تظهر فحوصات الفيروس بأنها سلبية.

وأشار الوزير إلى أن السلطات حددت جميع الأشخاص الذين اتصل بهم المريض بعد وصوله إلى البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 128949، في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من 4 آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324 شخصا.