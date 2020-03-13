الصين توضح ملابسات فرضية جلب الجيش الأميركي كورونا إلى ووهان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، ىأن الجانب الصيني يعتقد أن فرضية حقيقة جلب الجيش الأميركي فيروس كورونا الجديد إلى ووهان، هي مسألة علمية ويجب الاستماع إلى رأي الخبراء.

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت الخارجية الصينية تعتقد أن الجيش الأميركي كان يمكنه أن يجلب الفيروس إلى ووهان: "في الحقيقة، المجتمع الدولي، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، لديه آراء مختلفة حول مصدر الفيروس. كما قلت مرارا، يعتقد الجانب الصيني أن هذه قضية علمية وتحتاج إلى الاستماع إلى رأي المختصين".

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة ظهرت هناك الكثير من النظريات المتعلقة بمصدر الفيروس، وأدلى العديد من كبار المسؤولين الأمركيين وأعضاء الكونغرس بتصريحات مختلفة غير دقيقة وغير مسؤولة، تشوه الصين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيانغ، قد قال في وقت سابق إن الجيش الأميركي كان يمكنه جلب الفيروس التاجي إلى ووهان، وحث أمريكا على "التفسير" و نشر بياناته.

تصريحات تشاو لي جيانغ جاءت ردا على ما ذكره رئيس مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي"، روبرت ريدفيلد، حول اكتشاف عدد من حالات الفيروس التاجي في أمريكا بعد وفاة أشخاص ُزعم أنهم ماتوا بسبب الإنفلونزا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.

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وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المتعافين 65 ألفا.