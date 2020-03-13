بنوك جورجيا تسمح لعملائها بتأخير سداد القروض بسبب فيروس كورونا

سمحت أكبر البنوك في جورجيا "تيبيسي" و"بنك جورجيا" لعملائهما بتأجيل سداد القروض مؤقتاً بسبب الوضع مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

تبليسي - سبوتنيك. القرار الذي تم الإعلان عنه جاء بعد اجتماع عمل مع رئيس الوزراء الجورجي غيورغي غاخاريا، يشمل الأفراد والكيانات القانونية وتستمر هذه الفترة التفضيلية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال بنك "تيبيسي" في بيان: "قررنا أن نقدم فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لجميع الأشخاص الذين يستخدمون القروض ويقومون بأعمال تجارية في قطاع السياحة وفي مرافق خدمات المطاعم وفي الأماكن المزدحمة".

وجاء في بيان "بنك جورجيا"، أن الإدارة تعتبر أنه من غير المقبول في هذه الحالة التراكم في فروع البنك لغرض سداد الديون الائتمانية، ولهذا السبب بالذات تم إدخال نظام تفضيلي لمدة ثلاثة أشهر.

وتحول بعض الموظفين في جميع مؤسسات الدولة تقريبا بجورجيا، إلى العمل عن بعد بناء على تعليمات من رئيس الوزراء.

وتقوم سلطات الدولة يوميا بفرض قيود جديدة من أجل منع انتشار المرض، حيث جرى تمديد العطل في المدارس ورياض الأطفال والجامعات حتى 1 نيسان/أبريل، وأغلقت عدد من الإدارات مكاتبها حيث يعمل موظفوها من المنزل عبر الإنترنت، كما جرى توسيع قائمة البلدان التي عقب زيارتها يُطلب من المسافر الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وتم إغلاق نواد ليلية مشهورة وبعض المطاعم في العاصمة.