"كورونا" يسجل أرقاما جديدة في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 11364 حالة والوفيات إلى 514.

طهران– سبوتنيك. وأشار المتحدث، إلى أن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالة خلال 24 ساعة.

وأكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، إن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على "تويتر"، إن إيران طلبت من صندوق النقد الدولي "تمويلا طارئا" لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت البلاد منه بشدة.

وناشد مساعد رئيس مؤسسة ​الشرق الأوسط​ للسلام والتنمية الصينية، تشن شين خويي، جميع أعضاء ​المجتمع الدولي،​ إلغاء الحظر "اللاإنساني الأمريكي" ضد ​إيران، لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

هذا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي "فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمي.