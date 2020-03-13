بريطانيا تدعم فكرة عقد القمة "الخماسية" في مجلس الأمن الدولي

قالت السفارة البريطانية في موسكو إن المملكة المتحدة تدعم بشكل عام فكرة عقد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمناقشة السلام والأمن الدوليين.

وقالت السفارة البريطانية في روسيا في "برقية": "فيما يتعلق باقتراح الجانب الروسي بعقد اجتماع لرؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: تدعم المملكة المتحدة بشكل عام فكرة لقاء رؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة السلام والأمن الدوليين".

وأكدت السفارة أن الجانب البريطاني على اتصال بالحكومة الروسية لمناقشة مزيد من التفاصيل حول هذا الاقتراح.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق، أنه على استعداد لعقد لقاء مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لبحث قضية مراقبة الأسلحة.

وأعلنت بكين وباريس ترحيباً بالمبادرة، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجدداً".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة"، معربا عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".