أوراق المراحيض تختفي من المتاجر في برلين... فيديو

اختفت أوراق المراحيض من المتاجر في برلين، حيث تهافت الأشخاص إلى شرائها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في ورقة وضعت على أحد الرفوف: "لسوء الحظ، بسبب زيادة الطلب الحالي، لا يمكننا أن نقدم لك جميع المنتجات. بالطبع، نحن نسعى جاهدين لملء جميع السلع التي تحتاجها في أقرب وقت ممكن...".

ويشار إلى أنه تم تسجيل 2745 حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث تعافى 25 مريضا وتوفي 5، وكانت أغلب حالات الإصابة في ألمانيا الغربية.

وبسبب الذعر المتزايد وخطر الحجر الصحي، بدأ الناس بتخزين المواد الضرورية.

وفي وقت سابق، اجتاحت حالة هستيرية في شراء أوراق المراحيض في أستراليا أيضا، حيث اختفى هذا المنتج من رفوف المتاجر وأصبح الطلب عليها مرتفعا جدا.