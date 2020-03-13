الصين تتجنب التعليق على تلميح متحدث لها حول دور أمريكي في تفشي كورونا

تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، الرد على أسئلة حول ما إذا كانت بكين تلقي باللائمة على الولايات المتحدة في تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من تلميح متحدث باسم وزارة أخرى إلى أن الجيش الأمريكي ربما كان وراء التفشي.

وقال قنغ إن "المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة لديه أفكار مختلفة حول أصل الفيروس".

ولم يجب قنغ بشكل مباشر على أسئلة عما إذا كانت تعليقات زميله تشاو لي جيان تتفق مع وجهات نظر بكين الرسمية بشأن الفيروس الذي ظهر لأول مرة أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين وأصاب حتى الآن نحو 135 ألف شخص في أنحاء العالم.

وقال قنغ إن أصل الفيروس ومنشأه هو مسألة علمية، وإنه ينبغي الاستماع إلى مثل هذه الآراء العلمية.

وكتب تشاو أمس الخميس، تغريدة باللغتين الإنجليزية والصينية قال فيها "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان. تحلوا بالشفافية! اعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.