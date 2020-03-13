واشنطن: ليس لدينا معلومات عن مقتل جنرال بالحرس الثوري في القصف الأخير

أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية للتخطيط والسياسات الاستراتيجية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، عدم وجود معلومات لدى الولايات المتحدة عن مقتل أو إصابة جنرال إيراني نتيجة للهجمات في العراق.

موسكو - سبوتنيك. وقال ماكنزي في إحاطة بهذا الصدد: "ليس لدي معلومات تفيد بمقتل أو إصابة جنرال فيلق الحرس الثوري الإيراني".

واعترف ماكنزي أنه نتيجة للعملية يمكن أن تكون هناك إصابات.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إقليمية، مصرع الجنرال في الحرس الثوري، سياماند مشهداني، نتيجة الضربة الأمريكية.

استنكرت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية: "تستنكر الرئاسة العراقية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق ومن ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء، وأدى إلى استشهاد وجرح منتسبين في القوات الأمنية العراقية ومدنيين، وتعده انتهاكاً للسيادة الوطنية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، يعقد اجتماعا طارئا يحضر فيه وكلاء الوزارة والمستشارون بالإضافة إلى المتحدث الرسمي، لدراسة الإجراءات المتبعة بشأن الاعتداء الأمريكي الأخير.

وأضاف الصحاف أن الوزير وجّه باستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" العراقي ، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.