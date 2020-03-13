أوكرانيا تغلق الحدود بعد 48 ساعة أمام الأجانب لمدة أسبوعين بسبب فيروس "كورونا"

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن بلاده ستغلق الحدود بعد 48 ساعة أمام الأجانب لمدة أسبوعين بسبب الفيروس التاجي.

وقال دانيلوف "بعد 48 ساعة ستغلق بلادنا حدودها أمام المواطنين الأجانب"، وأشار إلى أنه سيتم منع دخول الأجانب لمدة أسبوعين.

وأضاف دانيلوف "في غضون أسبوعين، اعتمادا على كيفية تطور الوضع، سنتخذ قرارا آخر". ووفقا له، فإن وزارة الخارجية الأوكرانية ستبلغ الدول الأخرى حول هذا الأمر.

كما طلب دانيلوف من الأوكرانيين تقييد السفر إلى الخارج قدر الإمكان، وقال "ستتاح الفرصة لجميع المواطنين الذين هم الآن في الخارج للعودة إلى بلادنا"، مضيفا أن أولئك الذين سيعودون من البلدان التي توجد بها العديد من حالات الإصابة سيخضعون للمراقبة.

وأقام مجلس الوزراء الأوكراني الحجر الصحي، من 12 مارس/ آذار وحتى 3 أبريل/ نيسان، على جميع المؤسسات التعليمية في البلاد وحظر المناسبات العامة والتجمعات بشكل تام، ووفقا للبيانات الأخيرة، تم تأكيد ثلاث حالات إصابة بالفيروس الجديد.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.