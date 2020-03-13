الرئيس البرازيلي يعلق رسميا على أنباء إصابته بكورونا

نفى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنباء إصابته بفيروس كورونا التي قام بنشرها موقع "أو ديا"، حيث أعلن أن نتائج التحاليل الأولية للفيروس جاءت سلبية.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي عبر موقع "تويتر" تغريدة تنفي إصابته بفيروس كورونا، وأن نتائج التحاليل لمرض " COVID-19" كانت سلبية (أي عدم الإصابة).

- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

​وفي وقت سابق، أعلن موقع "أو ديا" أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيل، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا.

وأعلنت شبكة "فوكس نيوز" أن البيت الأبيض يعقد اجتماعا طارئا بعد أنباء تفيد بإصابة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن التحاليل على الفيروس التاجي التي أجراها السكرتير الصحفي، فابيو وينجارتين، التابع لإدارة الرئيس البرازيلي، أعطت نتيجة إيجابية. وبعد ذلك، أجرى بولسونار الاختبار نفسه.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.

يُعرف الوباء بأنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول. وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.