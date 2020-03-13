الصحة العالمية: أوروبا باتت الآن بؤرة تفشي جائحة كورونا

وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف: إنه "يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات الآن في أوروبا يوميا، وذلك أكثر من الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في الصين في ذروة تفشي الجائحة (وباء عالمي)"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي" ، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

يوجد في إيطاليا حاليًا معظم الحالات خارج الصين مع ما لا يقل عن 15113 إصابة ، تليها إسبانيا في 4334 ، وألمانيا عند 3156 ، وفرنسا عند 2882 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز. تشهد بلدان أخرى في أوروبا ارتفاعا في عدد الحالات. يوجد في سويسرا حاليًا 1125 حالة ، تليها السويد في 809 ، وهولندا في 804 والدنمارك في 788.

يشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.