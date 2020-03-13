فرنسا... إقفال متحف اللوفر اعتبارا من مساء اليوم الجمعة

قررت السلطات الفرنسية إقفال متحف اللوفر اعتبارا من الساعة 18:00 اليوم الجمعة، حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نشرت وكالة "فرانس24" الفرنسية، بيانا صادرا عن الحكومة الفرنسية، أوضحت فيه أن قرار إقفال متحف اللوفر الشهير، جاء كإجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، يوم أمس الخميس، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح مجمل عدد الوفيات 61، وتسجيل 595 حالة إصابة جديدة ليصبح مجمل عدد الإصابات 2876 إصابة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة له موجهة للشعب الفرنسي، أن وباء "كورونا" ينتشر بسرعة رغم الجهود المبذولة لوقفه، داعيا للتحضير لموجهة ثانية من انتشار المرض، مع التركيز على أهمية حماية الأشخاص ذوي الصحة الهشة، ومشددا على أهمية بقاء كبار السن الذين تفوق أعمارهم السبعين في المنازل.

وأكد ماكرون أنه سيتم السماح للشركات بتأجيل دفعها لمستحقاتها الضريبية لشهر مارس/ آذار، وأن الحكومة ستعوض كل الموظفين الذين لن يتوجهوا للعمل بسبب فيروس كورونا.