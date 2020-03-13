بسبب كورونا... الإعلان عن أول ولاية أمريكية تنوي تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية

أعلن كايل أردوين، المسؤول الحكومي عن ولاية لويزيانا الأمريكية نيتها تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال أردوين في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن ولاية لويزيانا تنوي تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، المقرر إجراؤها 4 أبريل/نيسان المقبل، بحيث يتم إجراؤها يوم 20 يونيو/حزيران، بالإضافة إلى تأجيل انتخاباتها البلدية إلى 25 يوليو/تموز.

وتابع أردوين قائلا "نريد حماية صحة وسلامة جميع مواطني لويزيانا، من خلال القيام بدورنا لمنع انتشار هذا المرض شديد العدوى."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه مستعد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر تويتر: "أنا مستعد تمامًا لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع التحدي الحالي المتمثل في الفيروس التاجي".

وأفادت مصادر مطلعة في البيت الأبيض ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم، "وباء عالميا"، بعدما أدى تفشي المرض إلى مقتل أكثر من 4718 شخصا وإصابة 127800 شخص على الأقل حول العالم.