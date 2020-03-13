إيطاليا تسجل أكبر زيادة في عدد وفيات كورونا... 250 حالة في 24 ساعة

سجلت إيطاليا، مساء اليوم الجمعة، أكبر زيادة في عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" الجديد، والتي وصلت إلى 250 حالة في 24 ساعة فقط.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفعت بنسبة 25%، وهي النسبة الأكبر منذ بدء تفشي المرض.

وسجلت إيطاليا 250 حالة في آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 1266 شخصا.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أنه تعافى من الفيروس 1439 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة 1258 في اليوم السابق.

وارتفعت حالات المصابين الذين يعانون من أعراض خطيرة إلى 1328 حالة مقابل 1153 في اليوم السابق.

وازداد عدد حالات الإصابة بشكل عام في إيطاليا نسبة 17%، حيث وصلت إلى 17 ألف و660 حالة بدلا من 15 ألف و113 إصابة في اليوم السابق.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة تفشي جائحة كورونا.

وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف: إنه "يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات الآن في أوروبا يوميا، وذلك أكثر من الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في الصين في ذروة تفشي الجائحة (وباء عالمي)"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".