وزير الصحة الفرنسي يعلن عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا ليصل إلى 79

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ليصل إلى 79، كما أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين الذي بلغ 3661.

باريس - سبوتنيك. قال وزير الصحة، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي: "سجلنا قرابة 800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل مجمل عدد المصابين إلى 3661".

وتابع "ارتفع أيضاً عدد الوفيات ليصل الى 79".

وقال فيران، إن 164 شخصاً من المصابين حالتهم خطرة مضيفاً "98 بالمئة من المصابين يتعافون في النهاية".

وأعلن فيران، عن تضامن الأمة مع كل المصابين وعائلاتهم ومع الطواقم الطبية العاملة.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون يوم أمس الخميس، في خطاب وجهه للأمة، أعلن عن إقفال جميع المدارس والثانويات والحضانات ابتداء من يوم الاثنين المقبل بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. وقال ماكرون، إن "الوباء ما زال في بداياته في فرنسا وإن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد هي الأسوأ منذ قرن".