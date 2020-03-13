ترامب يعلن فرض نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال ترامب: "أعلن رسميا عن فرض نظام حالة طوارئ وطني".

وأوضح الرئيس الأميركي خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد أعلنت أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا طارئا بسبب إصابة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي كان قد التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

يتبع..