أسعار النفط ترتفع بنسبة 7% على خلفية قرار ترامب

ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الجمعة، بأكثر من 7 في المئة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت عند الساعة 22.59 بنسبة 4.43 في المئة - حتى 34.66 دولارا للبرميل، وأسعار العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان لخام تكساس بنسبة 5.37 في المئة - حتى 33.19 للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا القرار يسمح بتخصيص نحو 50 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.