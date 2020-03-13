تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في صندوق النقد الدولي

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن الصندوق نصح جميع الموظفين في مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالعمل من المنزل حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن تم تشخيص إصابة أحد موظفيه بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الصندوق إنه أوقف أيضا جميع رحلات سفر موظفيه إلى الدول الأوروبية المصنفة كمناطق انتشار مجتمعية من المستوى 3 من قبل مراكز السيطرة على الأمراض، بحسب وكالة رويترز.

لكن أكد المتحدث أنه "لا يزال يعمل بكامل طاقته وهو على استعداد لخدمة أعضائه".

وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن تأكيد إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى المنظمة الدولية بفيروس كورونا لتصبح أول حالة معروفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول. وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.