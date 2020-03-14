كوريا الجنوبية تسجل 107 إصابات جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يتجاوز 8 آلاف

ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت اليوم السبت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 8086 حالة.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى انخفاض طفيف في الإصابات، حيث سُجِّل الجمعة عن 110 حالات.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".