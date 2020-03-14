مادورو يعلن عن تدريبات لمكافحة فيروس كورونا في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إطلاق المرحلة الثالثة من التدريبات العسكرية "الدرع البوليفاري" اليوم السبت للتوصل إلى إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس التاجي الجديد في البلاد.

وقال مادورو خلال مؤتمر مع المحافظين للاستجابة لوباء فيروس كورونا، بث على صفحة الرئيس على تويتر: "إن الدرع البوليفاري 3 تمرين متكامل يبدأ غدًا - رعاية صحية آمنة".

ووفقًا لمادورو، فإن التدريبات لها غرض واحد: الاستعداد لمواجهة خطر وباء COVID-19 في حالات الطوارئ، والذي يسمح للحكومة باتخاذ حتى أكثر الإجراءات صعوبة.

وقال مادورو في وقت سابق إن البلاد علقت الرحلات الدولية من أوروبا وكولومبيا لمدة شهر. سيتم تدريب 46 مستشفى في البلاد لاستقبال المرضى المحتملين المصابين بالفيروس التاجي. جميع المناسبات العامة ممنوعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11/3/2020 أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.