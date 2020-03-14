صندوق النقد والبنك الدولي ينصحان الموظفين بالعمل من المنزل بسبب كورونا

نصح صندوق النقد والبنك الدولي، الموظفين في مكاتبهما بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالعمل من المنزل بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل النصائح، وهي غير إلزامية، نحو 2000 موظف بمقر الصندوق وحوالي 16 ألف موظف في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن ومستشارين خارجيين، والمؤسسات المتجاورة مقرها في وسط واشنطن قرب البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم الصندوق إن الموظف الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يخضع للعزل الصحي الذاتي ويتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

وأضاف: "نعمل مع السلطات الصحية المحلية لتحديد المخالطين للموظف والذين ربما أصيبوا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم البنك الدولي إنه لم تثبت إصابة أي موظف أو مستشار بالبنك بفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي ( جائحة)".

وأضاف "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وأتم "118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".