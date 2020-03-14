تايوان تخضع القادمين من أوروبا لحجر صحي

قالت حكومة تايوان، اليوم السبت، إنه اعتبارا من 17 مارس/ آذار سيكون على جميع القادمين من منطقة شنغن في أوروبا، التي يسمح بالتنقل بين بلدانها دون جواز سفر، وكذلك الوافدين من بريطانيا وأيرلندا الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما عند الوصول للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

أضافت الحكومة أن قواعد الحجر تسري أيضا على المسافرين القادمين من دبي بما في ذلك من يمرون بها.

إضافة إلى ذلك، أصدرت تايوان تحذيرا من السفر إلى دول منطقة شنغن وبريطانيا وأيرلندا وناشدت بتجنب السفر غير الضروري إلى هناك، بحسب ما نقلت "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول، وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.