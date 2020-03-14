موقف سيارات لاستقبال مرضى كورونا بسبب ارتفاع عدد الحالات في إيران... فيديو

اضطرت السلطات الإيرانية إلى تحويل أحد موقف للسيارات بأحد المستشفيات بالعاصمة طهران إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا نتيجة تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تحويل موقف للسيارت مكون من عدة طوابق في مستشفى "بقية الله" تابع للحرس الثوري الإيراني، إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بعدما امتلأ المستشفى بالمصابين.

پارکینگ طبقه ھای چهارم تا ھفتم بیمارستان بقیە اللە سپاە پاسداران را تبدیل به بخش بیماران کردند

چین۲هفته دوتا بیمارستان ۱۳۰۰ تختخوابی فوق مدرن ساختند

ج.ا پارکینگ را بیمارستان می‌کند



بنظر شما چقد زمان می‌بره کاخ سفید رو‌امریکا همینجوری و‌با صلح بده بسیجیا تبدلیش میکنن ب حسینیه؟ pic.twitter.com/wYCkOgWW4a — 💜 ونوس 🧡 (@nika_1367) March 13, 2020

كما أظهر المقطع أن موقف السيارات جرى تحويله إلى مكان لاستقبال المصابين بفيروس كورونا من الطابق الرابع وحتى السابع، بسبب تزايد حالات الإصابة وعدم وجود مكان داخل مستشفى بقية الله في طهران.

ويأتي ذلك، في وقت أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 514 حالة وفاة منذ الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير/شباط الماضي.

وأضاف جهانبور أن إيران سجلت 1289 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الى 11364 حالة.